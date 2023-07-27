ВСУ прорвали российские оборонные позиции на юге — ISW

Геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы продвинулись на 2,5 км прямо к востоку от Роботиного.
Вооруженные силы начали большое контрнаступление на юге. Американские аналитики утверждают, что украинским силам удалось прорвать российские оборонные позиции на западе Запорожской области.
Об этом говорится в отчете Инстита изучения войны (ISW), опубликованном 27 июля.
"26 июля украинские войска начали значительную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, кажется, прорвали отдельные заранее подготовленные российские оборонные позиции к югу от Орехова. Российские источники, в частности Минобороны России и несколько известных милблогеров, утверждали, что украинский на Роботине и прорвали российские оборонные позиции к северо-востоку от населенного пункта", — говорится в сообщении.
Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские военные продвинулись на 2,5 км прямо к востоку от Роботиного во время атаки, прежде чем российские силы применили "стандартную тактику эластичной обороны и несколько отбросили украинские войска назад, хотя и не полностью на исходные позиции".
Напомним, в Пентагоне сообщили, что украинская армия совершает главный удар контрнаступления на юго-востоке страны.
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