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ВСУ прорвали российские оборонные позиции на юге — ISW

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ВСУ прорвали российские оборонные позиции на юге — ISW

ВСУ начали большое контрнаступление на юге / Фото: Associated Press

Геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы продвинулись на 2,5 км прямо к востоку от Роботиного.

Вооруженные силы начали большое контрнаступление на юге. Американские аналитики утверждают, что украинским силам удалось прорвать российские оборонные позиции на западе Запорожской области.

Об этом говорится в отчете Инстита изучения войны (ISW), опубликованном 27 июля.

"26 июля украинские войска начали значительную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, кажется, прорвали отдельные заранее подготовленные российские оборонные позиции к югу от Орехова. Российские источники, в частности Минобороны России и несколько известных милблогеров, утверждали, что украинский на Роботине и прорвали российские оборонные позиции к северо-востоку от населенного пункта", — говорится в сообщении.

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские военные продвинулись на 2,5 км прямо к востоку от Роботиного во время атаки, прежде чем российские силы применили "стандартную тактику эластичной обороны и несколько отбросили украинские войска назад, хотя и не полностью на исходные позиции".

Контрнаступление ВСУ: где атакуют. ФОТО: карта/ISW / ©
Контрнаступление ВСУ: где атакуют. ФОТО: карта/ISW

Напомним, в Пентагоне сообщили, что украинская армия совершает главный удар контрнаступления на юго-востоке страны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ в минуту от ТСН! 26 июля! Наступление ВСУ, обыски в Аристове и помощь от США!

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Дата публикации
Просмотры
316
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