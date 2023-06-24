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ВСУ прорвали российскую линию обороны на Запорожском направлении и продвинулись вглубь позиций врага — ISW

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ВСУ прорвали российскую линию обороны на Запорожском направлении и продвинулись вглубь позиций врага — ISW

ВСУ прорвали линию обороны в Запорожском направлении — ISW / Фото: Associated Press

В ISW утверждают, что украинские военные провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта.

Российские "военкоры" заявят, что Вооруженные силы Украины прорвали российскую оборону севернее Роботиного Запорожской области и продвинулись в пределах 1,5 км.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном 23 июня.

Американские аналитики отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта.  

"Русские военные блоггеры утверждали, что украинские войска продолжали ограниченные атаки в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и добились незначительных успехов к юго-западу от Великой Новоселки. Также они утверждали, что украинские силы прорвали российскую оборону к северу от Роботы и в пределах 1,5 км к северу от населенного пункта", — говорится в сводке. 

В ISW напомнили, что Генштаб ВСУ дополнительно сообщил, что украинские войска преуспели к югу от Орехова на линии Новоданиловка-Роботино и юго-восточнее Орехова на линии Малая Токмачка-Новофедоровка.

ВСУ прорвали оборону окупантов севернее Роботиного Запорожской области. ФОТО: ISW / ©
ВСУ прорвали оборону окупантов севернее Роботиного Запорожской области. ФОТО: ISW

Напомним, по последним данным Гененерального штаба, российские военные силы сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло более 28 боевых столкновений. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает совершать оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения Сил обороны. Оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
3982
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