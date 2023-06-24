ВСУ прорвали российскую линию обороны на Запорожском направлении и продвинулись вглубь позиций врага — ISW

В ISW утверждают, что украинские военные провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта.

Российские "военкоры" заявят, что Вооруженные силы Украины прорвали российскую оборону севернее Роботиного Запорожской области и продвинулись в пределах 1,5 км.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном 23 июня.

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Американские аналитики отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта.

"Русские военные блоггеры утверждали, что украинские войска продолжали ограниченные атаки в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и добились незначительных успехов к юго-западу от Великой Новоселки. Также они утверждали, что украинские силы прорвали российскую оборону к северу от Роботы и в пределах 1,5 км к северу от населенного пункта", — говорится в сводке.

В ISW напомнили, что Генштаб ВСУ дополнительно сообщил, что украинские войска преуспели к югу от Орехова на линии Новоданиловка-Роботино и юго-восточнее Орехова на линии Малая Токмачка-Новофедоровка.

ВСУ прорвали оборону окупантов севернее Роботиного Запорожской области. ФОТО: ISW

Напомним, по последним данным Гененерального штаба, российские военные силы сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло более 28 боевых столкновений. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает совершать оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения Сил обороны. Оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области.

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