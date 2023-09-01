ВСУ прорвали "Суровикинскую линию обороны" возле Роботино — разведка Эстонии

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг сообщил, что в течение последней недели-полторы ВСУ в Запорожской области, в частности, в направлении Роботино и Вербового, смогли истощить оккупантов и прорвать их линию обороны.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

"Украинские войска вышли на первую линию траншей так называемой "Суровикинской линии обороны" и прорвали ее по крайней мере в одном месте, выйдя на западную сторону Вербового", - сообщил эстонский полковник.

По словам Гросберга, бои там были наиболее интенсивными, и о трудностях России также свидетельствует тот факт, что оккупанты были вынуждены перебросить туда больше подразделений из других мест. Это, например, части Псковской воздушно-десантной дивизии, переведенные из Бахмута, а также части из Лимана.

"Это демонстрирует, что Россия идет на достаточно большие риски, что свидетельствует о том, что ее запасы ограничены, их осталось немного", – сказал Гросберг.

Он также добавил, что военному успеху Украины в значительной степени способствовало совершенствование артиллерийских возможностей Украины, которые стали равными или даже лучше российских.

Благодаря этому украинским подразделениям удалось отбросить российскую артиллерию с фронта на такое расстояние, что они не могут уже поддерживать свои подразделения огнем. Особенно успешными были меры против российских артиллерийских РЛС, которые продолжаются с июля, что нанесло им серьезный ущерб", - сказал эстонский полковник.

Напомним, представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что воины ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении и имеют успехи в сторону Новопрокоповки на южном фронте.

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