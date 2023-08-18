ВСУ прорвались через российское минное поле севернее Токмака — американские чиновники

Одной из целей украинского контрнаступления является продвижение на юг.

Американские официальные лица сообщили, что, похоже, украинские военные добились прогресса в продвижении на удерживаемый Россией город Токмак — жизненно важный город-барьер, стоящий между украинскими войсками и юго-восточным городом Мелитополем.

Об этом сообщает CBS News.

Одной из целей украинского контрнаступления является продвижение на юг через российские укрепления в попытке вернуть оккупированный Мелитополь — ворота в Крым, незаконно аннексированный Москвой в 2014 году, и жизненно важный российский транзитный узел.

Американское чиновник сообщил 17 августа в интервью CBS News, что украинские войска прорвались через российское минное поле к северу от Токмака и сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны, удерживающей город.

Отвоевание таких городов, как Токмак, и дальнейшее продвижение в Мелитополь, будет сложной задачей для украинского контрнаступления, которое с начала лета достигло постепенных успехов.

18 августа Киев получил еще одну приятную новость: Соединенные Штаты дали зеленый свет Нидерландам на поставку истребителей F-16 в Украину, что является значительной победой для страны, давно стремившейся получить истребители американского производства, чтобы противостоять России в воздухе.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил одобрение Вашингтона в своем сообщении в социальных сетях.

Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь к отправке истребителей F16 в Украину. ... Теперь мы обсудим этот вопрос с нашими европейскими партнерами”, — говорится в сообщении. — Это знаменует важную веху для Украины на пути к защите своего народа и своей страны”.

17 августа Пентагон сообщил CBS News, что администрация Байдена готова провести обучение на истребителях F-16 в США для украинских пилотов, если потребуется дополнительная мощность.

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