ВСУ прорвались на 12 км и сорвали план Кремля на весеннее наступление - ISW о ситуации на фронте

Вооруженные силы Украины / © Associated Press

Украинские силы обороны продвинулись на 10–12 километров в глубину российских позиций по нескольким направлениям и освободили от российских оккупантов сотни квадратных километров территории.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что эти действия сорвали часть планов Кремля по весеннему наступлению.

ВСУ продвинулись на десятки километров

По данным украинских военных, продвижение произошло во время двух отдельных наступательных операций.

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись примерно на 12 километров вглубь российских позиций между населенными пунктами Новое Запорожье и Доброполье.

В то же время командир одного из украинских десантных батальонов заявил, что его подразделение продвинулось на 10–11 километров в направлении Александровки.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что украинские войска на некоторых участках вернули себе инициативу.

По его словам, российские войска не смогли продвинуться в направлении Гуляйполя за последние три месяца и теперь пытаются изменить направления атак.

Украина уволила сотни квадратных километров

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Комаренко сообщил, что украинские войска уволили более 400 квадратных километров территории на Александровском направлении.

Аналитики ISW оценивают продвижение более осторожно и считают, что с начала 2026 года ВСУ уволили по меньшей мере 279 квадратных километров.

Впрочем, эксперты отмечают, что их методика подсчета является консервативной, поэтому реальные показатели могут быть значительно больше.

Также украинские силы уволили ряд населенных пунктов. Среди них:

Новогригоровка

Калиновское

Степное

Терновое

Война в Украине: какая ситуация на фронте

Несмотря на успехи ВСУ, на отдельных участках фронта ситуация остается напряженной. В частности, в районе Покровско-Мирноградской агломерации есть признаки подготовки российсих войск к новой волне наступления.

оккупанты наращивают количество авиаударов и применение других средств поражения, пытаясь подготовить плацдарм для продвижения.

В то же время, украинские силы удерживают оборону на северных окраинах Покровска и Мирнограда, активно проводят аэроразведку, минуют вероятные маршруты продвижения врага и блокируют его логистику.

По данным военных, только за сутки подразделения группировки «Восток» отразили около 30 российских штурмов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее отмечал, что украинские войска не только обороняются, но и проводят активные наступательные действия на отдельных участках фронта.

Также напомним, что россияне не отказались от планов захватить Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу. Но в ОПУ считают, что им будет очень тяжело это сделать. К тому же такая цель потребует гораздо больше времени, чем хотят оккупанты.