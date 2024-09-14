ВСУ продвигаются в Курской области. Там под угрозой оказалась очередная многотысячная группировка войск РФ.

Украинские войска успешно прорвали российскую оборону еще на одном участке границы в Курской области и проникли на несколько километров вглубь российской территории.

Об этом сообщает украинское подразделение БПЛА Khorne.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Экс, это неожиданное вторжение имело гораздо больший успех, чем предполагали исходные данные. Первоначально предполагалось, что, хотя ВСУ прорвали пограничную оборону россиян, но на небольшом расстоянии от прорыва столкнулись с более жестким российским сопротивлением. Кремль заявил, что его войска отбили украинскую атаку "при поддержке армейской авиации и артиллерийского огня".

Однако подразделение БПЛА Khorne, поддерживавшее операцию по прорыву, отвергло заявление Кремля и раскритиковало СМИ, освещавшие очередной прорыв. Репортеры, процитировавшие заявление Кремля, по словам военных Khorne, — "истерички, которым не хватает информации, или проплачены пророссийские пропагандисты".

Как доказательство успешного прорыва группа разместила длинное видео, на котором показана украинская бронетанковая колонна проходит через прорыв, а затем направляется в город Веселое, расположенный в тылу группировки ВС РФ.

ВСУ продвигаются в Курской области РФ: видео

Как отмечает аналитик Forbes, похоже, что группировка ВСУ проникла вплоть до южной окраины Веселого.

"Зашли, в новом месте, на километры, в россиюшку..... группировка российских срочников и не одна тысячу людей под угрозой окружения. Когда дойдет до Z-каналов, то будет истерика", — заявили в Khorne.

Продвижение ВСУ в Курской области РФ

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) также подтвердили, что в Курской области фиксируют как продвижение украинских Вооруженных сил, так и армии Российской Федерации.

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