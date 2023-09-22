ВСУ прорывают последнюю линию обороны РФ в Запорожье — ISW

Российские войска с середины августа до сих пор не смогли остановить продвижение ВСУ во время контрнаступления на западе Запорожской области.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что украинские войска медленно, но верно продвигаются вперед, несмотря на передислокацию российских военных элементов относительно элитных подразделений. На западе Запорожской области бронетехника Вооруженных сил Украины уже работает по последней линии российских оборонных укреплений. В то же время рано утверждать, что Силы обороны полностью прорвали этот предел.

Как сообщается в отчете, в середине августа российские военные передислоцировали части 7-й гвардейской горно-десантной дивизии (ГВДВ) и 76-й гвардейской дивизии ГВДВ в район Роботиного, чтобы они отражали украинские атаки. Также они должны были снизить нагрузку на 22-ю и 45-ю отдельные бригады спецназа РФ.

Аналитики отметили, что подразделения 22-й гвардейской бригады спецназовцев действуют к западу от Вербового. Один из украинских солдат, участвующий в боях в Запорожской области, заявил американским журналистам, что войска РФ, защищающие окопы, немотивированы и неэффективны. Однако подразделения, которые проводят контратаки, куда сильнее.

"Заявления украинского солдата согласовываются с наблюдениями ISW о том, что относительно элитный российский спецназ и элементы ВДВ, пожалуй, являются основными элементами контратаковых сил на западе Запорожской области", — говорится в отчете.

Ранее стало известно, что легкая пехота Вооруженных сил Украины продвинулась на позиции по противотанковым рвам и препятствиям "зубы дракона", которые являются частью обороны армии РФ в оккупированной западной части Запорожской области.

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