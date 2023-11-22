ВСУ прошли обучение в стране, о которой никто не рассказывал: где именно военные тренировались

Вместе с тем нет информации о том, какую именно подготовку, и какое количество украинских военных проходило обучение.
Первая группа украинских военных завершила обучение в Северной Македонии. По соображениям безопасности, информация об обучении была конфиденциальной. Поэтому о нем не разглашалось. Вместе с тем, тренинги для ВСУ будут продолжаться.
Об этом сообщил министр обороны Северной Македонии Славянки Петровской, пишет Balkan Insight.
По сообщению министра обороны, учения проводились на объектах, принадлежащих армии Северной Македонии. Страна в течение 2024 года продолжит подготовку наших военных, "до тех пор, пока в этом будет необходимость"
Вместе с тем нет информации о том, какую именно подготовку и какое количество украинских военных прошли, будут ли проходить подготовку.
Северная Македония стала второй балканской страной подготовки украинских военных, предложившей базы на своей территории. Румыния первой предложила использование своих баз.
В ноябре у страны был открыт обучающий центр для украинских пилотов, которые в будущем научатся летать на истребителях F-16.
Напомним, что Путин сделал очередное циничное заявление о "мирных" переговорах с Украиной.
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