ВСУ провели контрнаступательные операции на нескольких участках фронта: подробности от ISW

Вооруженные силы Украины провели контрнаступательные операции с разным успехом по меньшей мере на трех участках фронта. Вероятно, они задействовали лишь часть большого резерва сил в рамках более широких действий, разворачивавшихся от 4 июня.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ перешли от оборонных к наступательным действиям на Бахмутском направлении и продвинулись от 200 м до почти 2 км на флангах города. Силы обороны Украины от 4 июня добились тактических успехов во время ограниченных локальных контратак в западной части Донецкой области вблизи админграницы с Запорожской областью", — говорится в отчете.

Специалисты отмечают, что украинские защитники дополнительно провели атаку в западной части Запорожской области в ночь на 8 июня. Впрочем, оккупанты, вероятно, защищались от этой атаки "доктринально обоснованным образом". Как сообщается, по состоянию на 8 июня россияне вернули свои исходные позиции, говорится в материале.

Тем временем российские источники сообщили, что поздно вечером 7 июня, части украинских бригад, недавно оснащенных западным снаряжением, начали наступление юго-западнее Орехова на западе Запорожской области. Они утверждали, что ВСУ атаковали вдоль линии Малая Токмачка-Роды с целью прорвать линию российской обороны между Роботиным и Вербовым, которые расположены примерно в 15 км юго-восточнее Орехового.

Российские источники также признали, что ВСУ прорвали первую полосу обороны на этом участке, удерживаемом частями российских 291-го и 70-го мотострелковых полков (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, ПДВО), а также 22-й и 45-ю отдельными гвардейскими бригадами специального назначения (ГРУ), но сообщили, что этим силам РФ удалось контратаковать и отвергнуть подразделения ВСУ на исходные позиции.

"Имеющиеся боевые кадры с геолокацией предполагают, что ограниченные украинские силы пересекли трассу N08 Пологи — Воскресенка, но российские источники указывают на то, что войска РФ, вероятно, оттеснили бойцов ВСУ в направлении Орехова к линии фронта и вернули утраченные позиции", — говорится в отчете.

В ISW отмечают. что украинские атаки в западной части Запорожской области 8 июня не отражают всех возможностей ВСУ в нынешнем контрнаступлении.

"Украина ранее продемонстрировала способность проводить скоординированную и эффективную наступательную операцию с участием нескольких механизированных бригад еще в сентябре 2022 года при увольнении Харьковской области", — отмечают в Институте.

Эксперты считают, что контрнаступление ВСУ будет состоять из многих операций разного масштаба, включая более локальные атаки, которые наблюдались в этом секторе 8 июня. Меньшие усилия не отражают максимальные возможности украинской численности или эффективности, добавляют в ISW.

Отмечается, что Украина сформировала 12 специализированных контрнаступательных бригад, девять из которых оснащены западным снаряжением, а три — уже имеющимся в наличии.

"К этим подразделениям почти наверняка присоединятся опытные подразделения ВСУ, уже находящиеся в боевой готовности. Украина, пожалуй, задействовала лишь часть большого резерва сил, доступных для контрнаступательных операций, и наблюдателям следует избегать подсчета украинских бригад, которые, как сообщается, использовали или, как сообщается, повреждены западные комплекты, как оставшийся эффект эффективного боевого могущества украинских сил", — констатируют американцы.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российским захватчикам никоим образом не удастся сорвать или отсрочили контрнаступление Вооруженных сил Украины, и ждать его начала осталось недолго.

Читайте также:

Большая вода смыла первую линию обороны оккупантов: как это повлияет на контрнаступление ВСУ | Мусиенко