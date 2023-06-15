ВСУ провели штурмовые действия на Бахмутском направлении и имели успех: где продолжаются бои

Силы обороны Украины имели успех на направлениях Раздоловка-Краснополевка и Берховка-Ягодное.

Украинские войска продолжают наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях и у них есть успех.

Об этом представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил 15 июня.

Так, на Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка.

Боевые действия продолжаются и в районах сел Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.

"На Бахмутском направлении подразделения ВСУ вели штурмовые действия на направлениях Раздоловка-Краснополевка и Берховка-Ягодное, имели успех", — отметил Ковалев.

Он подчеркнул, что украинские войска не потеряли ни одной позиции там, где они обороняются.

Что происходит на фронте

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила 14 июня, что во время проведения наступательных действий украинские войска продвигаются, несмотря на то, что россияне хорошо подготовились, выстроили плотную оборону и оказывают активное сопротивление.

В тот же день представитель Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что захватчики пытаются сдерживать украинское наступление на Бердянском направлении. Враг не оставляет попыток захватить Марьинку (все атаки были отбиты) и пытается создать условия по охвату Авдеевки.

Как сообщили в Центре нацсопротивления, российские войска начали терять большое количество техники на фронте, а для ремонта врагу не хватает механиков.

В Генштабе ВСУ 15 июня утром проинформировали, что оккупанты основные усилия на фронте сосредоточивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло 49 боевых столкновений.

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