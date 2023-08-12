ВСУ провели удачный рейд возле Казачьих Лагерей на левом берегу Днепра: Дикий рассказал детали

Евгений Дикий уточнил, что украинские военные в плен привезли "целый взвод во главе с целым майором" и уничтожили еще больше оккупантов.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий прокомментировал удачный рейд украинских военных возле Казачьих Лагерей на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В эфире Radio NV Дикий отметил, что в рейде возле Казачьих Лагерей участвовали сразу несколько десятков бойцов.

"Обычно рейдируют маленькие группы до 10 человек. Все время продолжалось, а как только по весне потеплело, это стало массовым, там постоянно высаживаются наши ДРГ, гуляют по их тылам, там, где-то 15-20 километров от берега Днепра, там такая, можно сказать, в определенной степени серая зона, которая до конца не контролируется российскими войсками", — рассказал экс-командир роты батальона "Айдар".

В то же время, по словам Дикого, закрепиться и обустроить позиции в этой серой зоне украинские военные не могут.

"Собственно, была большая интрига: Казачьи Лагеря — это еще одна попытка именно сделать постоянный плацдарм и дальше его расширять, или все же рейд. Оказалось, что это рейд, просто рейд достаточно мощный, достаточно яркий. В том числе на правый берег с собой даже не просто затрофеили, а на правый берег с собой целое подразделение пленных привезли. То есть фактически мы демонстрируем, кто на самом деле являются хозяевами всей поймы Днепра. Но пока эта история не стратегическая. Пока это все-таки тактическая", — сказал он.

Евгений Дикий уточнил, что украинские военные в плен привезли "целый взвод во главе с целым майором" и уничтожили еще больше оккупантов.

Напомним, на днях Вооруженные силы Украины совершили рейд на левый берег Днепра в Херсонской области и, вероятно, прорвали там оборону оккупантов вглубь на 800 метров и вернулись назад.

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