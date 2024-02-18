Российские оккупанты расстреляли шестерых пленных украинских воинов на позиции Музей ("Зенит") в Авдеевке, оставшихся во время выхода украинской армии.

ВСУ проверяют обстоятельства гибели украинских пленных при выходе из позиции "Зенит".

Об этом сообщил в комментарии LIGA.net начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

По его словам, проверка также должна идентифицировать погибших военнослужащих, изображения которых распространяются на российских пропагандистских ресурсах.

Напомним, в пятницу, 16 февраля, украинское командование приняло решение отойти из укрепрайона "Зенит". Российские кафиры расстреляли шесть пленных украинских воинов на позиции Музей ("Зенит") в Авдеевке, оставшихся во время ухода побратимов.

Позже журналисты, а также родные узнали воинов из видео, распространившегося пропагандистами в Сети, о чем сообщили аналитики DeepState.

На кадрах видны расстрелянные тела, лежащие в помещении Гаража №1. Музей расположен на территории бывшей в/ч Зенит.

В частности, Екатерина, брат которой — Иван Житник с позывным "Джанго" — два года в Авдеевке в составе 110-й бригады ВСУ, рассказала журналистам "Следствия.Инфо" о том, что ей позвонил Иван и сказал, что он ранен и вместе с им в шахте еще четверо раненых бойцов бригады и один военный, который был здоров, но решил остаться с собратьями.

Напомним, ТСН.ua уже публиковал рассказы военных, выбравшихся из ада Авдеевки.

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