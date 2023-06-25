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ВСУ проводят большие наступательные операции на трех направлениях — разведка Британии

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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1896
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ВСУ проводят большие наступательные операции на трех направлениях — разведка Британии

ВСУ наступают сразу на нескольких направлениях / Фото: Associated Press

Украинские военные стабильно продвигаются по ключевым направлениям.

Вооруженные силы Украины перегруппировали войска в последние дни и проводят большие наступательные операции по трем основным направлениям на юге и востоке Украины.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании.

Как отмечают в строительстве, украинские силы используют опыт первых двух недель контрнаступления для совершенствования тактики наступления на глубокую, хорошо подготовленную российскую оборону.

Украинские подразделения постепенно, но стабильно продвигаются в тактике по ключевым направлениям.

В Луганской области российские силы приложили значительные усилия для наступления на Серебрянский лес близ Кременной.

"Вероятно, это отражает приказы российского высшего руководства переходить в наступление, когда это возможно. Россия добилась небольших успехов, но украинские силы помешали прорыву", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки враг нанес 53 ракетных и 15 авиационных ударов, также совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Дата публикации
Просмотры
1896
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