Вооруженные силы Украины перегруппировали войска в последние дни и проводят большие наступательные операции по трем основным направлениям на юге и востоке Украины.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании.

Как отмечают в строительстве, украинские силы используют опыт первых двух недель контрнаступления для совершенствования тактики наступления на глубокую, хорошо подготовленную российскую оборону.

Украинские подразделения постепенно, но стабильно продвигаются в тактике по ключевым направлениям.

В Луганской области российские силы приложили значительные усилия для наступления на Серебрянский лес близ Кременной.

"Вероятно, это отражает приказы российского высшего руководства переходить в наступление, когда это возможно. Россия добилась небольших успехов, но украинские силы помешали прорыву", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки враг нанес 53 ракетных и 15 авиационных ударов, также совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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