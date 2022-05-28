ВСУ проводят контрнаступательные действия на юге: что известно

На юге Украины Вооруженные Силы Украины проводят контрнаступательные действия, враг терпит существенные потери и отступает на ранее занимаемые рубежи.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", ситуация на линии столкновения имеет свою динамику. В результате контрнаступательных действий украинских войск россиянам приходится отступать со значительными потерями и занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах.

Об этом говорится на странице ОК "Юг".

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"Боевые действия продолжаются. Захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах вдоль админграницы Николаевщины и Херсонщины. Снова атакован Николаев реактивными системами залпового огня. Из отчаяния враг пытается больно ужалить и вновь попадает в жилые кварталы. ", – рассказали в ОК "Юг".

Относительно ситуации на временно оккупированной Херсонщине пути выезда на подконтрольные Украине территории полностью заблокировали. Автомобили, по которым люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают обратно.

"Не получив положительной реакции мирового сообщества на свое заявление о якобы готовности создания гуманитарных коридоров для вывода гражданских судов из заблокированных портов Украины, решисты продолжают блокаду. Их корабельная группировка остается без изменений, поддерживая угрозу ракетных ударов. Также высокой остается вероятность атак стратегически авиа", - отметили в оперативном командовании.

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Местные власти призывают жителей южных регионов соблюдать меры и алгоритмы безопасности.

"Смотрите ситуацию и действия подозрительных лиц, информируйте компетентные органы, не разглашайте сведений о деятельности и перемещении наших подразделений, не подвергайте себя опасности на побережье и в других запрещенных для посещения зонах", — говорится в сообщении.

Напомним, воины Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины (ДШУ ВСУ) уничтожили российский танк вместе с экипажем.

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