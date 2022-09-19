ВСУ проводят массированную подготовку к контрнаступательным действиям: Жданов привел доказательства

Продолжается подготовка к очень большому военному движению со стороны Вооруженных сил Украины.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что ВСУ проводят массированную подготовку к контрнаступательным действиям. Об этом свидетельствует уничтожение систем ПВО врага, командных штабов и т.п.

Об этом Жданов рассказал и привел доказательства 19 сентября.

Эксперт перечислил удары, нанесенные ракетными войсками и артиллерией по целям противника. Только за сутки ВСУ обстреляли более 14 целей противника. В частности, 6 командно-наблюдательных пунктов разного уровня, три опорных пункта обороны войск. В зону поражения попали объекты ПВО, радиоэлектронной борьбы, три склада с боеприпасами.

"Идет массированная подготовка к наступательным действиям. Нам нужно будет применять авиацию. Без уничтожения систем ПВО противника применить авиацию в плане поддержки наших войск невозможно будет. Поэтому мы такое внимание уделяем боеприпасам, системам военного управления и системам противовоздушной обороны российских войск. Я так понимаю, что мы готовимся к очень большому военному движению со стороны Вооруженных сил Украины", — сказал Жданов.

Напомним, что ВСУ отразили атаки оккупантов, обстреляли опорные пункты россиян и уничтожили их технику.

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