ВСУ пытались ликвидировать начальника Генштаба РФ Герасимова: Арестович рассказал, как это было

Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ действительно пытались ликвидировать начальника Генштаба России Валерия Герасимова, когда тот приехал в Изюм.

Об этом он рассказал российскому правозащитнику Марку Фейгину.

По словам Арестовича, Герасимов решился приехать в Изюм Харьковской области ориентировочно в конце апреля-в мае. ВСУ об этом узнали и пытались ликвидировать оккупанта. Штаб, в котором было российское руководство был полностью уничтожен, однако к сожалению, Герасимов успел уехать.

"Там погибло и без Герасимова достаточное количество старших офицеров, охраны и так далее. Но он успел уехать чуть раньше. Не успели", — объяснил Арестович.

Попытка ликвидации Герасимова в Украине: что известно

Накануне NYT сообщало, что Белый дом пытался убедить украинское руководство не ликвидировать Валерия Герасимова, когда тот приехал в Украину.

В США решили не сообщать Украине о том, что Герасимов приехал на оккупированную территории, поскольку опасались, что его могут попытаться ликвидировать. Однако украинские военные без помощи Белого дома об этом узнали и обстреляли штаб оккупационной армии.

Тогда, по официальным данным, в результате удара погибли десятки российских военных, Герасимов не был одним из них. После этого российские военные руководители снизили свои визиты на линию фронта.

Отметим, что российские пропагандисты сообщали, что Герасимов 28 апреля приехал в Украину.

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