ВСУ ракетами HIMARS разгромили батальон "мобиков" из Чувашии – российские паблики (фото, видео)

Также появилось видео, как эти же оккупанты радовались поют и танцуют, радуясь отправке в Украину.
Украинские артиллеристы умело HIMARSснули окупантов из батальона "Атал", в состав которого входили "мобики" из российской Чувашии.
Соответствующие видео появились в российских пабликах.
На кадрах с места удара видно много горящих машин. Вероятно, под удар попала целая колонна врага.
"На данный момент подтвержденной информации о потерях нет, но… называют числа до 120 человек убитыми и ранеными, 10 машин сгорели. Уточняется также, что батальон "Атал" почти полностью уничтожен", – говорится в пророссийском паблике "Сердитая Чувашия".
В автоколонне были КамАЗы и УАЗы.
В обсуждении отмечают, что колонна даже не успела двинуться, как по ней нанесли удар.
Тем временем военком Чувашии пригрозил уголовной ответственностью за распространение информации о разгромленном полке мобилизованных, жалуются в российском паблике.
Также в Сети появилось видео, как эти мобилизованные из Чувашии радостно поют и танцуют перед отправлением на фронт убивать украинцев.
Ранее в Сети появилось видео, как ВСУ уничтожили колонну техники РФ в Запорожской области.
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