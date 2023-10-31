ВСУ ракетами HIMARS разгромили батальон "мобиков" из Чувашии – российские паблики (фото, видео)

Также появилось видео, как эти же оккупанты радовались поют и танцуют, радуясь отправке в Украину.

Украинские артиллеристы умело HIMARSснули окупантов из батальона "Атал", в состав которого входили "мобики" из российской Чувашии.

Соответствующие видео появились в российских пабликах.

На кадрах с места удара видно много горящих машин. Вероятно, под удар попала целая колонна врага.

"На данный момент подтвержденной информации о потерях нет, но… называют числа до 120 человек убитыми и ранеными, 10 машин сгорели. Уточняется также, что батальон "Атал" почти полностью уничтожен", – говорится в пророссийском паблике "Сердитая Чувашия".

В автоколонне были КамАЗы и УАЗы.

Сожженная российская техника

В обсуждении отмечают, что колонна даже не успела двинуться, как по ней нанесли удар.

Тем временем военком Чувашии пригрозил уголовной ответственностью за распространение информации о разгромленном полке мобилизованных, жалуются в российском паблике.

Также в Сети появилось видео, как эти мобилизованные из Чувашии радостно поют и танцуют перед отправлением на фронт убивать украинцев.