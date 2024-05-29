ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Херсонской области, у "россиян истерика" — местная журналистка

Вооруженные силы Украины расширили плацдарм на левом берегу Херсонской области.

Об этом заявила в эфире телеканала " Эспрессо " главная редактор херсонского издания Кавун.City Евгения Вирлич, ссылаясь на слова военных.

По ее словам, там продолжаются очень мощные бои.

"Недавно мы делали анализ по Бериславу. Находящиеся ближе к линии Днепра сообщают, что россияне мощно обстреливают. Однако ВСУ насыпают оккупантам в ответ по военным целям. Поэтому украинские военные там точно присутствуют. Плацдарм они немного расширили. Конечно, никто не говорит в какой степени, но в Новой Каховке, Каховке у россиян истерика", — отметила Вирлич.

Журналистка добавила, что на левобережье проходят постоянные ротации российских окупантов.

"Также происходят постоянные ротации со стороны россиян в сторону начала левобережья – Крынки, Новая Каховка. Сколько бы россияне не хотели отразить остров Нестрига, один из ключевых, у них ничего не получилось", – сказала она.

Следует отметить, что по состоянию на 29 мая украинское командование не предоставляло никакой официальной информации о расширении плацдарма.

Напомним, по данным украинских аналитиков DeepState, противник продвинулся возле Уманского и Старомайорского.

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