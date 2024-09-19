ВСУ расширили свой плацдарм и продвигаются дальше в Курской области: детали ISW

Украинские военные продвигаются дальше в Курской области РФ. За прошедшие сутки ВСУ продолжили штурм Глушковского района

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW ).

Украинские Силы обороны недавно расширили свой плацдарм на Курщине. Геолокационные кадры от 17 сентября показывают, что они продвинулись к востоку от Краснооктябрьского (юго-западнее Коренево)

Накануне, 18 сентября, российское Минобороны заявило, что войска РФ якобы отразили атаки ВСУ вблизи Веселого, Медвежьего и Нового Пути. Кроме того, ведомство сообщало, что украинские силы атаковали к юго-востоку от Корнево в районе Обуховки и Любимовки, а также северо-западнее Суджи в районе Малой Локни.

Геолокационные кадриза 17 и 18 сентября показывают, что войска РФ недавно продвинулись к востоку вдоль двух лесистых районов к юго-востоку от Коренево и к югу от Обуховки. Также российские "военкоры" рассказывали, что их армия продвинулась к югу от Дуровки и вдоль трассы Корнево-Шептуховка-Сафоновка (35Н-564), в районе Ольговки и Успеновки.

В Минобороны РФ 18 сентября заявили, что российские войска вели наступательные действия к юго-востоку от Корневого в районе Николаево-Дарьино, Дарьино, Любимовке, Толстой Луг и юго-восточнее Суджи в районе Плехового. Геолокационные кадры за 18 сентября показывают, что недавно войска РФ совершили механизированный штурм украинских позиций юго-восточнее Коренево.

Представитель Харьковской областной военной администрации Алексей Дмитрашковский 18 сентября сообщил AFP, что украинские войска "остановили контрнаступление" РФ в Курской области и стабилизировали ситуацию. По его словам, россияне отбили неопределенный населенный пункт и вошли в другой неопределенный населенный пункт в регионе после начала российских контратак ночью против 11 сентября.

"ISW еще не наблюдала, как украинские силы полностью остановили российское продвижение в Курской области, хотя Дмитрашковский может ссылаться на события, вышедшие за пределы доступной информации в пределах ограничения сбора для этого отчета", — отмечают аналитики.

В ISW добавляют, что продолжают отслеживать российские контратаки в Курской области, но пока "не наблюдают широкомасштабные боевые действия, указывающие на то, что российские войска начали широкомасштабную согласованную контрнаступательную операцию, направленную на полное вытеснение украинских сил из Курской области".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назвал главную цель Курской операции. В частности, благодаря прорыву на территорию РФ удалось замедлить продвижение россиян в Донецкой области.

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