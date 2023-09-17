ВСУ расширяют плацдарм для дальнейшего наступления на юге — ISW

Украинские войска продвинулись в Запорожской области и продолжали проникать в российскую линию обороны, создавая плацдарм для дальнейшего наступления.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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"Украинские силы, вероятно, совершили значительный тактический прорыв вдоль участка нынешнего российского оборонительного слоя в районе Роботиного за последние несколько недель, который они продолжают расширять", — говорится в сообщении.

Аналитики ссылаются на геолокационные кадры за 16 сентября, показывающие, что украинские военные продвигались вдоль российских оборонных позиций к западу от Роботиного (10 км к югу от Орехова). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные накануне, показывают, что украинская пехота продвинулась дальше по ряду российских оборонных позиций непосредственно к западу от Вербового, "но, вероятно, не удержала контроль над этими позициями".

"Украинское присутствие на этих российских оборонных позициях свидетельствует о том, что российские силы также не контролируют эти позиции и что украинские силы продолжают действовать мимо российского оборонительного слоя, который проходит северо-западнее Вербового к северу от Сладкой Балки (20 км к югу от Орехова) )", — отмечают в ISW.

Наступление в районе Роботиного Запорожской области. ФОТО: ISW

Американские аналитики предполагают, что украинские войска продолжали наступление и расширили свой прорыв вдоль 2,6-километрового участка российских оборонных позиций в Запорожском направлении. Однако некоторые признаки указывают, что украинские силы еще не завершили прорыв этого слоя обороны.

Как сообщали утром в ISW, россияне опрокидывают элитные подразделения из-под Бахмута на Запорожское направление.

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