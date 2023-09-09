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ВСУ рассказали о свежеизготовленных в России дронах: не столь быстры и выносливы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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ВСУ рассказали о свежеизготовленных в России дронах: не столь быстры и выносливы

Беспилотник. / Фото: Associated Press

оккупанты запускают и иранские, и собранные в России дроны.

Российская армия при ударах по Одесской области использовала как иранские беспилотники, так и изготовленные в РФ. Собранные в России Shahed 136/131 не так быстры и выносливы, как иранские.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Общественного".

"Характерно то, что используется смешанный способ: и иранские, и свежеизготовленные на России дроны. Как наблюдают наши ребята, те, что русские, они немного недоделаны, потому что не такие быстрые, не такие выносливые, не такие "взрывчатые"., где-то подкрадываются и чего-то не прилагают или не хватает определенных деталей", — рассказала Гуменюк.

Представитель ВСУ говорит, что российская тактика атак на Одесщину на протяжении нескольких ночей не меняется. Оккупанты запускают дроны с восточного побережья Азовского моря и с базы пусков в аннексированном Крыму.

"Ночью обнаружение таких целей затруднено из-за того, что фактически мобильно-огневые группы работают по звуку и визуализации. Визуализировать в темноте очень трудно, а звук очень характерен. Они пытаются заглушить этот звук присутствием водной поверхности и направляют именно над акваторией моря. Затем, когда они заходят на удар, оказываются очень близко, и работа проходит очень мощно", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты налаживают у себя производство "Шахедов". Американское издание The Washington Post получило внутренние документы с зимы 2022 по весну 2023 года о сотрудничестве Москвы и Тегерана в производстве "шахедов".

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Дата публикации
Просмотры
654
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