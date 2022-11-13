ВСУ рассказали, сколько населенных пунктов за неделю удалось освободить на юге Украины

Украинские защитники за эту неделю освободили 179 населенных пунктов Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

На правом берегу Днепра с начала недели деоккупировано 179 населенных пунктов более чем на 4,5 тысячи квадратных километров.

"В освобожденных населенных пунктах и на территориях Николаевской и Херсонской областей подразделениями Сил обороны проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе разминировочные. Враг не прекращает обстрелы позиций наших подразделений и прилегающих к линии столкновения территориальных громад, ведет воздушную разведку. Также продолжает наносить удар, гражданских объектах и территориях тыловых регионов", — говорится в сообщении.

Контрнаступление на юге

ВСУ летом сообщили о начале контрнаступления на юге Украины. С этого времени ВСУ взяли под огневой контроль все переправы, командные пункты и склады с боеприпасами российских оккупантов.

Из-за постоянного давления ВСУ Шойгу 9 ноября сообщил о начале отвода войск с правого берега Днепра. 11 ноября стало известно об освобождении украинского Херсона. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 11 ноября рассказал об освобождении всей Николаевской области, кроме Кинбурна.

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