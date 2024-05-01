ВСУ расстреляли колонну из артиллерии и минометов: BILD рассказало о неудачном наступлении РФ на Красногоровку

Оккупационные войска России попытались провести наступление на Красногоровку в Донецкой области "танками-черепахами" – план россиян обернулся для них катастрофой.

Об этом пишет аналитик BILD Юлиан Репке.

На днях колонна российской бронетехники вышла из-под Марьинки на Красногоровку, чтобы доставить подкрепление в город, где продолжаются бои.

Во главе шёл обыкновенный танк, за ним — четыре обшитых металлом "танка-черепахи", на которых укрывалась пехота. Они прошли около 7 км вдоль ж/д путей.

"ВСУ расстреляли колонну из артиллерии и миномётов, в том числе кассетными боеприпасами. Лишь один танк вернулся обратно после высадки десанта", — говорится в сообщении.

Репке отмечает, что российская группировка в Красногоровке находится сейчас в сложном положении, поскольку практически лишена поставок.

Бои возле Красногоровки / Фото: The Bild

"Украинские военные утверждают, что выбили россиян из одного из районов", – добавил он.

Красногоровка расположена в 20 км к западу от оккупированного Донецка вблизи села Старомихайловка. До войны в городе проживало около 15 тысяч человек.

Напомним, 29 апреля оккупанты из артиллерии обстреляли город Красногоровка – есть раненые среди гражданских.

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