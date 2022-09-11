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ВСУ разбили оккупантов на юге Украины: десятки "двухсотых" и уничтожена техника

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ВСУ разбили оккупантов на юге Украины: десятки "двухсотых" и уничтожена техника

Фото: Associated Press

Российские захватчики понесли потери.

Украинские военные уничтожили 80 россиян, три состава вражеских боеприпасов, военную технику и вооружение захватчиков на южном направлении.

В ОК "Юг" сообщили об успехах наших военных за минувшие сутки. Им удалось выполнить 350 огневых задач, а также нанести 10 авиаатак.

Потери врага составили:

  • 80 оккупантов
  • 8 танков
  • 17 единиц автомобильной и бронированной техники
  • 1 гаубица "Мста-Б"
  • 1 беспилотник-разведчик типа "Орлан-10"

Кроме того, защитники Украины уничтожили 3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах.

Ранее стало известно, что российские оккупанты атаковали позиции ВСУ в Донецкой области. Украинским защитникам удалось отразить вражеские атаки.

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