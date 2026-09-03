Силы обороны разбили оккупантов под Купянском, россияне бегут: освобождены новые территории (видео наступления)

ВСУ / © Associated Press

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Военные «Хартии» провели наступательные операции на Купянском направлении Харьковской области и освободили от российских оккупантов еще 4 км украинской территории.

Об этом сообщил Telegram-канал 23-го штурмового полка Р.У.Г. в четверг, 3 сентября.

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По информации полка, бойцы 23 штурмового полка Роты ударных групп (Р.У.Г.) 2 корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» зачистили новые участки местности между Двухлетней и Западным.

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Кроме того, на одном из участков бойцы полка работали совместно с военными 35-й отдельной бригады морской пехоты.

«Пока враг на нашей земле, работа продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее бойцы «Хартии» уже освободили в этом районе 9,5 квадратного километра территории. Таким образом, общая площадь освобожденных от русских войск земель здесь достигла 13,5 квадратного километра.

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, по информации Института изучения войны (ISW), армия РФ планирует наступление на Лиманском направлении. По словам представителя украинской бригады, действующей на Славянском направлении, оккупанты накапливают там личный состав и технику.

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Также россияне готовят наступательные действия на юге Украины. Об этом сообщил руководитель Украинского центра изучения оккупации и бывший чиновник Мариуполя Петр Андрющенко и указал на признаки подготовки.

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