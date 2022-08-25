ВСУ разбили окупантов, которые пошли штурмом в Херсонской области

На Херсонском направлении российские оккупанты попытались пойти на штурм.
ВСУ им "дали маторжеников", и те отступили.
Об этом сообщает ОК "Південь".
"Попытка вражеского мотострелкового отделения совершить штурмовые действия в направлении Таврического, также успеха не имела. С потерями враг ретировался", — говорится в сообщении.
В ОК "Південь" отметили, что враг 6 раз атаковал позиции ВСУ вертолетами и штурмовой авиацией. К счастью, обошлось без потерь.
Ранее сообщалось, что советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ближайшие 2-3 месяца будут решающими в войне. Дальнейшие действия в поле боя будут зависеть от снабжения Западом военного вооружения.
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