ВСУ разбили военные машины РФ в Херсонской области, под Изюмом и на Запорожском направлении: Арестович рассказал об успехах на фронте

ВСУ разбили военные машины РФ в Херсонской области, под Изюмом и на Запорожском направлении: Арестович рассказал об успехах на фронте

В течение суток 12 мая Вооруженные силы Украины "накрыли" боевые машины оккупантов на нескольких направлениях, сбив таким образом небольшие наступления военных РФ.

В частности, речь идет о Херсонском, Запорожском и Харьковском направлениях.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику и адвокату Марку Фейгину в четверг, 12 мая.

"Было два очень хороших попадания наших на Херсонщине, очень мощное, наши "накрыли" несколько десятков боевых машин кафиров. И очень неплохая ситуация в течение суток была под Изюмом, наши ударили несколько раз в ответ, и на Запорожском направлении очень качественно "накрыли" в одном месте. То есть мы так прошлись по позициям россиян в тылу", — сказал он.

По словам Арестовича, эти небольшие победы помогают сбивать темп наступления кафиров и не позволяют развиваться. "Там (российские войска — ред.) выдыхаются. Российская армия, по мнению Арестовича, не проведет больше стратегически наступательных операций в этой войне.

"Оперативное наступление выдыхается на Луганском направлении. Я думаю, что скоро у них останется только тактика и оборона, мы об этом раньше говорили", – отметил советник ОП.

Напомним, Арестович сообщил, что в России продолжаются "грандиозные изменения" в руководстве Генерального штаба. Даже "руководитель вторжения в Украину" Валерий Герасимов де-факто уже отстранен от своих обязанностей, однако юридически еще занимает свою должность.

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