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ТСН в социальных сетях

Разбитая российская бронетехника / Иллюстративный фото

Разбитая российская бронетехника / Иллюстративный фото / © Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
931
Время на прочтение
1 мин
Разбитая российская бронетехника / Иллюстративный фото

Удар ВСУ по вражеской бронетехнике на Донетчине: в Генштабе сказали, какие потери окупантов

Враг задействовал около двух взводов личного состава и бронетехнику.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк

ВСУ разбили оккупантов, которые проводили штурмовые действия в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. Армия РФ понесла серьезные потери.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Результат эффективных действий украинских воинов:

  • подтверждены потери противника в бронетехнике: поражено – 12 единиц, из них полностью уничтожено – 7.

  • подтверждены потери живой силы: 18 человек уничтожены, а 7 - ранены.

"Подсчет потерь врага продолжается", - заинтриговали в ГШ ВСУ.

Напомним, на утро 2 апреля ВСУ уничтожили 918 180 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1410 военных.

Дата публикации
Количество просмотров
931
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