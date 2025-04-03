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Удар ВСУ по вражеской бронетехнике на Донетчине: в Генштабе сказали, какие потери окупантов
Враг задействовал около двух взводов личного состава и бронетехнику.
ВСУ разбили оккупантов, которые проводили штурмовые действия в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. Армия РФ понесла серьезные потери.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Результат эффективных действий украинских воинов:
подтверждены потери противника в бронетехнике: поражено – 12 единиц, из них полностью уничтожено – 7.
подтверждены потери живой силы: 18 человек уничтожены, а 7 - ранены.
"Подсчет потерь врага продолжается", - заинтриговали в ГШ ВСУ.
Напомним, на утро 2 апреля ВСУ уничтожили 918 180 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1410 военных.