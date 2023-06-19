ВСУ разбирают первую линию обороны РФ, потери оккупантов больше — экс-командир взвода батальона "Айдар"

Украинские военные растягивают ресурсы россиян и выбивают противника с позиций первой из трех линий обороны. Потери россиян гораздо больше.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал Евгений Дикий, общественный активист, бывший командир взвода батальона "Айдар".

"Мы пока разбираем именно первую линию вражеской обороны. Речь не идет о том, чтобы прорвать ее в одной точке, потому что она не сплошная, а состоит из блокпостов и опорных пунктов, которые мы систематически и методично или уничтожаем, или занимаем. Враги в ответ предлагают, к сожалению, эффективную и гибкую оборону, то есть они отступают, а потом, когда мы заходим на их позиции, начинают обрабатывать эти позиции артиллерией и авиацией. Далее противник подтягивает подкрепление, чтобы выбить наших бойцов после артобработки. Но этого свежего вражеского подкрепления ждет наша артиллерия, поэтому россияне терпят очень значительные потери в той бронетехнике, которой они пытаются забирать назад только что освобожденные нами опорные пункты", — пояснил Евгений Дикий.

По словам экс-командира взвода батальона "Айдар", ВСУ стирают первую линию обороны и пытаются оставить противника без брони на следующий этап. Но даже при том, что у врага есть преимущество в артиллерии и авиации, пока можно твердо сказать по поводу соотношения потерь, то они явно больше у россиян.

"А это вообще не типично, потому что защитники обычно теряют меньше. Это как раз показатель того, что противник уже сильно ослаблен и сражается, мягко говоря, неидеально. К сожалению, это соотношение частично решает враждебная авиация, которая остается последним его преимуществом, потому что в другом враг в минусах. Сил у противника там еще очень много, поэтому задача наших защитников крайне сложна при условиях преимущества врага по артиллерии и авиации. Но за счет продуманных и грамотных действий даже при таком медленном темпе есть впечатление, что мы даже в наступлении перемалываем вражеские силы, а не наоборот", — сказал Дикий.

Напомним, в Симферополе подорвался автомобиль коллаборанта из Запорожской области.

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