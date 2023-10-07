ВСУ разбивают вдребезги оккупантов на юге: Тарнавский сообщил об успехах

Украинские военные продвинулись к северу от Копаней и Новопрокоповки на Таврическом направлении.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении имеем продвижение севернее Копаней и Новопрокоповки. Потери врага резко выросли. Уничтожен РСЗО БМ-27 "Ураган". За прошедшие сутки враг нанес 14 авиационных ударов, осуществил 22 боевых столкновения, кроме того осуществил 782 обстрелов из состава ОСУВ. "Таврия" в течение суток выполнила 1265 огневых задач", – написал он.

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По его данным, общие потери врага составили 338 человек. Уничтожены 52 единицы военной техники противника. В частности, 7 танков, 7 ББМ, 14 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 17 единиц автомобильной и 2 – специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов и еще один важный объект врага.

Ранее Александр Тарнавский заявил, что зима не замедлит контрнаступление ВСУ. По его словам, погода действительно может стать серьезным препятствием на пути наступающих войск. Однако украинские силы продвигаются вперед преимущественно без техники, поэтому погодные условия не сильно повлияют на темпы контрнаступления.

В ходе визита в США президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден обсуждали ход контрнаступления ВСУ. В Соединенных Штатах довольны ходом украинского контрнаступления.

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