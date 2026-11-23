ВСУ атаковали «Рубикон С» в Курской области

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Украинские бойцы ударили по пункту базирования экипажей БпЛА «Рубикон С» на территории Курской области и официально опровергли распространенную врагом информацию о том, что ВСУ якобы сбрасывали взрывчатку с воздуха на центральные улицы населенного пункта Рыльска.

Об этом сообщает восьмой корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Силы обороны ударили по месту дислокации «Рубикон С» в Курской области

«Россияне превратили отделение полиции в центре Рыльска в мастерскую дронов и склад боеприпасов. Теперь они хотят переложить ответственность с себя за взрывы в центре города», — отметили десантники.

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По данным разведчиков подразделения, россияне использовали админздание правоохранителей в Рыльске как техническую базу для элитного формирования беспилотников «Рубикон С» — там собирали и чинили аппараты.

Операторы беспилотных комплексов восьмого корпуса метко атаковали объект: под огонь попали как цех с беспилотниками, так и жилищный сектор операторов «Рубикон С», а вместе с ними — локация, где находились дронщики ФСБ.

Попадание спровоцировало повторную детонацию снарядов и взрывчатых веществ, которые захватчики держали внутри полицейского участка, пренебрегнув базовыми нормами осторожности.

Такое соседство опасных грузов с жилыми кварталами угрожало, прежде всего, местному населению — и ответственность за эту опасность лежит только на российской стороне.

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Когда же в райцентре раздались громкие взрывы, местные чиновники оперативно изменили риторику, пытаясь списать собственную халатность на действия украинской армии. В медиа и соцсетях начали тиражировать вымысел, якобы это украинцы с воздуха усеяли минами центр Рыльска.

«Ответственно заявляем, что это очередная российская ложь. Никакого дистанционного минирования дронами мы не проводили. Взрывы в центре Рыльска стали следствием детонации боеприпасов в местном помещении полиции», — отметили в командовании 8-го корпуса ДШВ.

ВСУ провели тайную операцию в Харьковской области

Напомним, Силы обороны провели на севере Харьковской области тайную контрнаступательную операцию «Ведмежий капкан», сорвав планы российской армии окружить около двух тысяч украинских бойцов в районе села Резниково.

Чтобы стабилизировать критическую ситуацию, в начале сентября главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый перебросил туда подкрепление, главной ударной силой которого стал 475-й отдельный штурмовой полк «CODE 9.2».

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Операцию планировали в условиях информационной тишины с участием аналитического центра «Фаланга», который подробно изучил логистику врага. Вместо лобовых атак украинские военные применили отвлекающий маневр танками возле села Вильховатка, заставив россиян стянуть туда резервы, которые затем уничтожили массированными ударами дронов.

После этого основные силы ВСУ обошли противника с флангов при поддержке танков, БМП «Брэдли» и тяжелых беспилотников «Вампир», а также дистанционно заминировали пути подхода врага на территории РФ на глубину до 30 км с помощью дронов на меш-сети. За три недели, до 10 октября, украинским защитникам удалось самим загнать врага в окружение и восстановить утраченные позиции, а зачистка приграничных сел еще продолжается.

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