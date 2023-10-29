ВСУ разгромили колонну россиян, пытавшихся прорвать оборону у Красногоровки (видео)

ВСУ продолжают уничтожать вражеские войска. На этот раз нашим воинам удалось разбить колонну россиян, пытавшуюся прорвать оборону россиян в Донецкой области.

Соответствующее видео обнародовали Сухопутные войска.

На одном из таких видео показано, как российская техника двигается в сторону защитников вблизи села Красногоровка.

"Уточняется, что на видео показана работа артиллерии 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого", говорится в сообщении.

ВСУ разбили колонну россиян возле Красногоровки

Напомним, общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 года по 29 октября 2023 года ориентировочно составили личного состава около 299 080 человек. В сутки ликвидировали 660 захватчиков.

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