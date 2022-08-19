ВСУ разгромили колонну российской техники и оккупантов, которые двигались в сторону Запорожья

Движение сопротивления Мариуполя сообщило украинским силам о колонне российской техники, которая двигалась в сторону Запорожья, благодаря чему она была успешно уничтожена.
Отмечается, что вместе с вражеской техникой по направлению российского корабля пошли оккупанты.
Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на подтвержденную информацию от украинских военных.
"По оперативному сообщению от инфопротивления Мариуполя, стало известно о движении в сторону Запорожья одной из колонн российской военной техники и живой силы, которая неожиданно для россиян не доехала до места назначена и пошла за российским кораблем. К сожалению, не можем раскрыть всех подробностей, но факт — оккупированный город эффективно сопротивляется, несмотря на жестокость режима!", — говорится в его сообщении.
Напомним, 19 августа жители Запорожья сообщили о звуках взрывов в городе. Позже в областной военной администрации прокомментировали событие. Там сообщили, что громкие звуки в областном центре – это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.
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