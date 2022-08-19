ВСУ разгромили колонну российской техники и оккупантов, которые двигались в сторону Запорожья

Движение сопротивления Мариуполя сообщило украинским силам о колонне российской техники, которая двигалась в сторону Запорожья, благодаря чему она была успешно уничтожена.

Отмечается, что вместе с вражеской техникой по направлению российского корабля пошли оккупанты.

Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на подтвержденную информацию от украинских военных.

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"По оперативному сообщению от инфопротивления Мариуполя, стало известно о движении в сторону Запорожья одной из колонн российской военной техники и живой силы, которая неожиданно для россиян не доехала до места назначена и пошла за российским кораблем. К сожалению, не можем раскрыть всех подробностей, но факт — оккупированный город эффективно сопротивляется, несмотря на жестокость режима!", — говорится в его сообщении.

Напомним, 19 августа жители Запорожья сообщили о звуках взрывов в городе. Позже в областной военной администрации прокомментировали событие. Там сообщили, что громкие звуки в областном центре – это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

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