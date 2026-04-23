ВСУ разгромили логово ФСБ в Донецке: "Мадьяр" раскрыл вражеские потери (видео)

Операция СБС в Донецке привела к потерям среди элитного подразделения российских оккупантов, которое занималось диверсиями и террором в Украине.

Момент удара по базе спецназа ФСБ в оккупированном Донецке

Момент удара по базе спецназа ФСБ в оккупированном Донецке

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли сокрушительный удар по базе спецназа ФСБ России в оккупированном Донецке. В результате восьми точных попаданий уничтожен командный пункт и временный пункт дислокации Управления мобильных действий ФСБ.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр».

Во время ударов СБС 22 апреля по позициям спецназа ФСБ России в Донецке был уничтожен командный пункт, который использовался как база, а также временный пункт дислокации Управления мобильных действий ФСБ.

УМД ФСБ — это оперативное спецподразделение в структуре Службы контрразведки, которое фактически выполняет функции спецназа и привлекается к отдельным операциям и задачам «грязной» войны на временно оккупированных и подконтрольных властям Украины территориях.

В его функции входят контрразведывательная деятельность, диверсии, проведение специальных военных операций, формирование агентурных сетей, выявление и задержание нелояльных граждан, физическое устранение оппонентов, а также координация пророссийских боевиков.

На территории Украины подразделение занимается вербовкой, развитием агентурной сети и организацией терактов, диверсий и поджогов.

Утром 22 апреля в рамках операции было нанесено восемь высокоточных ударов с применением FP-2 с боевой частью массой 60 — 100 кг.

По оперативной информации разведки, потери противника достигли 27 человек из состава спецподразделения: 12 офицеров были ликвидированы, еще 15 — ранены.

Напомним, в середине апреля ВСУ ударили ракетами SCALP по Донецкому аэропорту, а дронами — по складам боеприпасов оккупантов в Азовском, Урзуфе и Куликовском.

К слову, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали и ранили 1100 российских захватчиков, поэтому общие потери РФ достигли 1 322 550 человек.

