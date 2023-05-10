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ВСУ разгромили несколько рот окупантов и продвинулись на Бахмутском направлении — Белецкий

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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597
Время на прочтение
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ВСУ разгромили несколько рот окупантов и продвинулись на Бахмутском направлении — Белецкий

Белецкий – об успехах ВСУ на Бахмутском направлении / Фото: Associated Press

Большие потери понесли, в частности, "вагнеровцы".

В результате наступательных действий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Бахмутском направлении разгромлены подразделения 72-й бригады РФ, а также фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты этой бригады.

Об этом сообщил командир полка "Азов" Андрей Белецкий.

"Наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2,6 км, вся данная территория полностью освобождена от российских оккупационных войск", — подчеркнул он.

Кроме этого, разбита вражеская бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено много пленных. Большие потери понес так называемый 3-й штурмовой отряд ПВК "Вагнера", отметил Белецкий.

Напомним, в ВСУ подтвердили заявление владельца ПВК "Вагнер" Евгения Пригожина, что из-под Бахмута убежала 72 отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил РФ.

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Дата публикации
Просмотры
597
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