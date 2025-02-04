ВСУ разгромили пункт управления войск РФ, координировавший наступательные действия

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины 3 февраля 2025 года провели успешную операцию, нанеся высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений российских войск, расположенному в районе населенного пункта Новоивановка.

Об этом рассказали в пресс-службе Генерального штаба Украины.

Сообщается, что по данным военных источников этот пункт управления использовался для координации наступательных действий россиян на Курском направлении, что имеет важное стратегическое значение для продвижения войск РФ в Украине. Пункт размещался на территории заброшенного здания, что позволяло минимизировать риски гражданского населения во время операции.

Благодаря точности удара объект получил значительные повреждения, а российские войска понесли существенные потери среди личного состава. Военные ВСУ отмечают, что тщательное планирование операции и слаженность действий позволили не только достичь военных целей, но и снизить риски для мирных жителей.

Напомним, за декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских окупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.

Читайте также: