ВСУ разминируют территорий перед началом контрнаступления — The Washington Post

Работы по разминированию продолжаются уже несколько недель.

Украинские саперы уже несколько недель проводят работу по разминированию территорий перед возможным началом контрнаступления.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

"Как и Россия, Украина установила тысячи мин вдоль своей линии фронта. И чтобы продвинуться на оккупированную территорию, ее войскам теперь нужно пройти через эти линии, не известив об этом россиян, которые заметят, если заедет тяжелая техника или раздаются взрывы. Это значит, что саперы должны выходить в поля и незаметно снимать мины. Они делают это вручную. Ночью", — говорится в сообщении.

Командир инженерного подразделения 1-й танковой бригады с позывным "Климатом" рассказал журналистам, что работы продолжаются уже несколько недель, но точные места разминирования объявляться не будут.

Он заявил, что на каждом разминированном участке устанавливают специальные пути, которые могут даже указывать путь в сторону врага.

В ходе работ по разминированию украинские саперы используют специальную технику на базе известного немецкого боевого танка Leopard 2, а также советские машины УР-77 "Метеорит".

Кроме того, по информации журналистов, украинские саперы получили от западных партнеров несколько современных инженерных танков, которые могут перепахивать минные поля.

Полковник Управления инженерных войск ВСУ Сергей Матвийчук заявил, что украинцы хотели бы получить для разминирования штурмовую машину M1150 на основе M1 Abrams, но партнеры не передавали такой техники. Он добавил, что сейчас ВСУ не хватает инженерных танков и других подобных инструментов.

Также украинские военные назвали схему, по которой россияне устанавливают мины — одна линия противотанковых мин, линия противопехотных мин вместе с минами-ловушками, а затем еще одна линия противотанковых мин.

Саперы говорят, что противотанковые мины находят с помощью дронов, а вот противопехотные обнаружить гораздо сложнее.

Полковник Матвийчук говорит, что захватчики установили достаточно мощную систему инженерных ограждений, направленную на препятствование мобильности наступающих войск.

Издание пишет, что украинцам нужно пробить эти укрепления, чтобы освободить свои территории от захватчиков. Для этого ВСУ необходима специальная подготовка и оборудование, а также тщательная разведка, чтобы найти слабые места в обороне окупантов.

Также WP пишет, что наступление украинских сил будет тяжелее, чем осенью прошлого года, потому что россияне научились на собственных ошибках и готовятся лучше. Издание отмечает, что, вероятно, это и есть основная причина, почему контрнаступление затягивается.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сложно сказать, как граждане увидят контрнаступление, но главное – чтобы его увидела и ощутила Россия.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер российских наемников столь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил представителей Минобороны РФ в заминировании путей для отступления из Бахмута.