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ВСУ разнесли склады и штабы РФ сразу в нескольких регионах: что известно
Силы обороны поразили российские пункты управления и состав БК Белгородщины.
В течение 8 июня и в ночь на 9 июня 2026 подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам российских оккупационных войск, уничтожив склады боеприпасов, пункты управления и логистические хабы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Поражение пунктов управления и центров БПЛА
В Белгородской области России украинские военные поразили склад боеприпасов, расположенный в районе населённого пункта Прохоровка. Под ударами подверглись командные структуры русской армии.
«Поражены пункты управления противника в районах Никольского и Шевченко Первого на территории Донецкой области, а также Наумовки Белгородской области и Искры Курской области Российской Федерации», — сообщили в ВСУ.
Отдельно Силы обороны отработали по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами россиян. Очаги управления дронами поражены в районах Шевченко Первого в Донецкой области, Железнодорожного в Запорожской области, а также возле Олешек на Херсонщине.
Удары по логистике и живой силе противника
По информации Генштаба, украинские военные также ударили по снабжению и солдатам российской армии. В Донецкой области возле Федоровки разбили логистический хаб, а в Луганской (возле Михайловки) и в Запорожской области (возле Гюновки) попали в склады поставок.
Кроме того, под удары попали скопления российских военных в Донецкой области (в районах Курахово, Калинового, Шевченко и Ступочек), в Запорожье (возле Новогригоровки), а также в Курской области России (возле села Искра).
Уничтожение резервуаров с горючим в Мариуполе
Военное командование также подтвердило результаты предварительной операции. По уточненным данным, в результате ударов 5 июня 2026 года в районе порта «Мариуполь» в Донецкой области уничтожены восемь и повреждены девять российских резервуаров для хранения горючего.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что Силы обороны Украины продолжат системно снижать возможности российского агрессора по ведению войны против Украины.
Война в Украине — последние новости
Напомним, ВСУ продолжают наносить удары по Чонгарскому мосту, который является одним из главных логистических маршрутов РФ между Крымом и оккупированным югом Украины. Эксперты объясняют, почему эти атаки могут существенно усложнить поставки российских войск.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что Украина планирует создать ракеты с дальностью поражения до 2000 км.
К слову, по состоянию на 9 июня 2026 года ВСУ уничтожили 1376320 солдат РФ. За минувшие сутки ликвидировано еще 1370 военных. Данные уточняются.