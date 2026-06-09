ВСУ разнесли склады и штабы РФ сразу в нескольких регионах: что известно

Война / © Associated Press

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В течение 8 июня и в ночь на 9 июня 2026 подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам российских оккупационных войск, уничтожив склады боеприпасов, пункты управления и логистические хабы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Поражение пунктов управления и центров БПЛА

В Белгородской области России украинские военные поразили склад боеприпасов, расположенный в районе населённого пункта Прохоровка. Под ударами подверглись командные структуры русской армии.

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«Поражены пункты управления противника в районах Никольского и Шевченко Первого на территории Донецкой области, а также Наумовки Белгородской области и Искры Курской области Российской Федерации», — сообщили в ВСУ.

Отдельно Силы обороны отработали по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами россиян. Очаги управления дронами поражены в районах Шевченко Первого в Донецкой области, Железнодорожного в Запорожской области, а также возле Олешек на Херсонщине.

Удары по логистике и живой силе противника

По информации Генштаба, украинские военные также ударили по снабжению и солдатам российской армии. В Донецкой области возле Федоровки разбили логистический хаб, а в Луганской (возле Михайловки) и в Запорожской области (возле Гюновки) попали в склады поставок.

Кроме того, под удары попали скопления российских военных в Донецкой области (в районах Курахово, Калинового, Шевченко и Ступочек), в Запорожье (возле Новогригоровки), а также в Курской области России (возле села Искра).

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Уничтожение резервуаров с горючим в Мариуполе

Военное командование также подтвердило результаты предварительной операции. По уточненным данным, в результате ударов 5 июня 2026 года в районе порта «Мариуполь» в Донецкой области уничтожены восемь и повреждены девять российских резервуаров для хранения горючего.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что Силы обороны Украины продолжат системно снижать возможности российского агрессора по ведению войны против Украины.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ВСУ продолжают наносить удары по Чонгарскому мосту, который является одним из главных логистических маршрутов РФ между Крымом и оккупированным югом Украины. Эксперты объясняют, почему эти атаки могут существенно усложнить поставки российских войск.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что Украина планирует создать ракеты с дальностью поражения до 2000 км.

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К слову, по состоянию на 9 июня 2026 года ВСУ уничтожили 1376320 солдат РФ. За минувшие сутки ликвидировано еще 1370 военных. Данные уточняются.

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