ВСУ разрушили очередной российский миф: "Демонстрируют характер продвижения по нескольким направлениям"

За три дня украинские военные "минуснули" пять вертолетов оккупантов.

Украинские военные за три дня уничтожили пять российских вертолетов. И тем самым разрушили очередной миф РФ о технике, "аналогов которой нет".

Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"На Запорожском отрезке зафиксировано использование оккупантами новейших разработок российского ВПК систем дистанционного минирования "Земледелие". Несмотря на тотальный характер минирования местности, Вооруженные силы Украины пока демонстрируют успешный характер продвижения по нескольким направлениям. Тактика оккупантов заключается в прикрытии минных по: ствольная артиллерия, реактивная артиллерия, массовое использование вертолетов К-52”, — рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, в ВСУ и здесь есть положительная динамика – сегодня, 21 июня, украинские военные сбили черковый вражеский вертолет К-52. Что любопытно, его стоимость 16 млн долларов.

“За последние дни уничтожены пять К-52. Напомню, общая численность всех вертолетов на вооружении оккупационной армии — чуть больше 150. Помимо финансовой стороны, Вооруженные силы Украины разрушили очередной миф об оружии, "аналогов которого нет". Пять вертолетов за три дня – это достаточно серьезный успех”, — подчеркнул эксперт.

Напомним, что Россия перебросила на юг Украины больше вертолетов из-за контрнаступления ВСУ.

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