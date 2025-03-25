ВСУ развернули наступление в Белгородской области: что там происходит

Украинские силы продвинулись в Демидовку вдоль международной границы на северо-западе Белгородской области на фоне продолжающихся украинских атак в этом районе.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Геолокационные кадры, опубликованные 24 марта, показывают, что украинские войска недавно продвинулись к Демидовке (к юго-западу от города Белгород). Украинские силы начали ограниченные атаки на северо-запад Белгородской области 18 марта и в течение последних шести дней достигли прогресса в направлении )", – сообщают в ISW.

24 марта российские военкоры заявили, что украинские войска также якобы начали атаку в направлении Поповки (к западу от Демидовки).

Российские источники утверждали, что Россия передислоцировала пограничников, чеченские силы "Ахмата", подразделения российской Северной группировки войск и подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) для ответа на украинские атаки на северо-западе Белгородской области.

Пока ISW не дает оценку намерений Украины, которые стоят за этими атаками.

Отметим, что официальной информации о наступлении в Белгородской области России нет, на картах DeepState также не отображается ход боевых действий в этом районе.

Ранее сообщалось, что в ответ на попытки российской армии прорвать границу Украины в Сумской области подразделения ВСУ переносят боевые действия на территорию Белгородской области РФ.

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