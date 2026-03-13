ВСУ развернули вектор фронта, россиян выбивают из территорий: что известно

ВСУ держат оборону / © Associated Press

На Днепровщине ВСУ не просто остановили продвижение оккупантов, но и успешно развернули вектор фронта в обратном направлении.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Ранок.LIVE.

«Нынешнее напряжение, когда общество с тревогой высчитывало каждый километр до административных границ региона, окончательно потеряло актуальность. У нас контратакующие действия в Силах обороны продолжаются и на других локациях. Пока что об этом подробно не сообщается, потому что боевая работа продолжается», — сказал он.

Ситуация на фронте — последние новости

В феврале 2026 года украинские военные освободили больше территорий, чем смогла захватить армия России, пишет американский Институт изучения войны. Аналитики отмечают, что это первый большой успех украинской армии с 2023 года.

Силы обороны Украины продолжают возвращать под контроль территории Днепропетровской области. Осталось «доработать» три небольших населенных пункта и еще два — «зачистить», заявил глава Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко.

Военно-политическое руководство Украины в начале марта начало отчитываться об освобождении территорий. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Сorriere Della Sera, опубликованном 3 марта, заявил о более 460 квадратных километрах всего с начала года, а 8 марта — о «около 400-435 км» на юге.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 9 марта отметил, что продолжается «контрнаступательная операция на Александровском направлении», а площадь освобожденных территорий с ее начала составляет более 400 квадратных километров.

