ВСУ рискуют попасть в окружение: DeepState о ситуации вокруг "Успеновского мешка"

Канал называет такую обстановку результатом бездействия или не совсем понятной деятельности ОТУ "Донецк".

Ситуация вокруг "Успеновского мешка" к югу от Курахового ухудшается, подразделения Сил обороны могут попасть в окружение.

Об этом пишет аналитический портал DeepState 12 декабря.

Аналитики канала выделяют несколько ключевых мест в "мешке" – находящиеся непосредственно в нем Елизаветовка-Романовка-Веселый Гай-Ганновка, куда враг пытается прорваться без перестания, буквально, со всех сторон.

А также Трудовое-Успеника-Дальнее, играющие основную роль содержания этого "мешка". Именно из Дальнего и Трудового россияне лезут в Успеновку, где закрывается "мешок".

Успеновский мешок / Фото: Deepstatemap

По информации DeepState, россияне неоднократно фиксировались в Успеновке и активно пытаются ее штурмовать, закрепляться для дальнейшего продвижения и овладения селом полностью. Силы Обороны в свою очередь пытаются зачищать здания от врага, но это удается сделать не до конца.

Также канал сообщает, что враг имеет возможность совершать маневры между Успеновкой и Ганновкой, которые фактически отрезают группировку подразделений Сил обороны в "мешке". Подтверждения, что враг смог там закрепиться нет, поэтому участок на карте перешел только в серую зону. Украинские военные также ведут активную стабилизационную работу, поэтому есть вероятность, что врагу там закрепиться не дадут.

"Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка", когда враг продолжает постепенно захватывать Курахово. Нынешняя обстановка является результатом бездействия или не совсем понятной деятельности ОТУ "Донецк", – пишет DeepState.

Канал предупреждает, что враг занимает все большую территорию непосредственно в Успеновке, рискуя запереть кольцо и окружить подразделения Сил Обороны в Ганновке, Успеновке, Трудовом, Веселом Роще и Романовке.

Наступление РФ на Покровск и Курахово / Фото: Deepstatemap

Командующего ОТУ "Донецк" Луценко сняли с должности

Также, по информации канала, командующего ОТУ "Донецк" Луценко сняли с должности. Официального доказательства данной информации нет.

"А в скором времени все будут слышны от следующего командующего ОТУ "отошли на подготовленные позиции", — подытожили на канале.

Заметим, что Луценко ранее неоднократно критиковала нардепка Марьяна Безуглая.

"Луценко до сих пор руководит юго-западной частью Донетчины: Покровск, Курахово, все продвижение россиян вплоть до границ Днепропетровской и Запорожской областей. В его группировке самый большой хаос: тасуют бригады, лгут, не слышат элементарных вещей, игнорируют все предупреждения, но его все равно держат в должности, дали орден и генерала. Что, чтоб сдать Покровск? Какое другое объяснение? Просто нет слов", – писала она 10 декабря.

Ранее сообщалось, что оккупация города Курахово является ключевой целью российских войск.

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