ВСУ с февраля по июль выбили российских офицеров: эксперт объяснил о подготовке мобилизованных в РФ

Украинские защитники с февраля по июль ликвидировали большинство российских офицеров, а потому в РФ мобилизуют новых оккупантов, которых быстро учат по советским методикам.

Об этом 20 ноября в эфире телеканала FREEДОМ сообщил военный эксперт Иван Якубец.

Военный эксперт считает, что нехватка офицерского состава в оккупационной армии сказалась на ходе ведения боевых действий. Он убежден, что ВСУ с февраля до июля ликвидировали большинство офицеров, а потому сейчас Россия быстро мобилизует новых и обучает их по советским методичкам, что неэффективно.

"Офицеров, которых сейчас призывают и назначают командиром взвода, роты, батальона, — это офицеры в 70%, с низкой военной подготовкой, что сказывается на качестве ведения боевых действий российскими подразделениями. Сержанты и солдаты тоже были призваны из запаса или с большим периодом отсутствия на службе, или без опыта. Если это объединить в целое подразделение, то оно действительно очень слабо подготовлен, и будет нести чрезвычайно большие потери", — пояснил Якубец.

Военный эксперт убежден, что нехватка квалифицированных офицеров в российской армии сейчас на руку ВСУ.

Война России против Украины

24 февраля российская оккупационная армия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Захватчики двинулись на наше государство с юга, севера и востока. В Кремле хотели устранить законную власть и установить в Киеве свой марионеточный режим. По данным главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, Путин планировал вернуть беглеца Януковича в президентское кресло, однако оккупанты столкнулись с сопротивлением ВСУ и украинского народа.

По состоянию на 20 ноября оккупационная армия потеряла 84460 военных, 278 самолетов, 261 вертолет и 2879 танков.

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