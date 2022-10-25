ВСУ с февраля уничтожили четверть российских вертолетов Ka-52 – британская разведка

Российские ударные вертолеты особенно пострадали от украинских ПЗРК.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла по меньшей мере 23 ударных вертолета Ка-52. Это составляет более 25% нынешнего парка российских ВВС из 90 Ка-52.

Об этом в ежедневном обзоре сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Российское командование, вероятно, все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как одному из немногих доступных вариантов предоставления непосредственной поддержки войскам в бою", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, российские ударные вертолеты особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). При этом России по-прежнему не удается поддерживать достаточное преимущество в воздухе, чтобы надежно осуществлять эффективную авиационную поддержку самолетами вблизи линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы заканчиваются.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, на 25 октября общие боевые потери среди личного состава армии РФ составляют около 68 420 человек.

За прошедшие сутки, 24 октября, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Украины поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию "Зоопарк" и два других важных объекта противника.

Под Мелитополем ВСУ нанесли мощные удары в районе железнодорожной переправы.

Журналисты The New York Times пишут, что Россия может взять паузу в войне и перегруппироваться.

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