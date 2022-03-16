ВСУ с начала суток уничтожили три самолета и один вертолет российских оккупантов

ВСУ с начала суток уничтожили три самолета и один вертолет российских оккупантов

Данные по поводу потерь противника уточняются.

Российские оккупанты пытаются наступать на территорию Украины, однако противник получает жесткое сопротивление со стороны подразделений сил обороны государства.

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Об этом 16 марта говорится в сводках Генштаба ВСУ от 16 марта.

"Оккупанты терпят существенные потери в живой силе и технике. С начала суток подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 на Черниговщине", — говорится в сообщении.

Данные по поводу потерь противника уточняются.

Напомним, в Генштабе рассказали о приближении гуманитарной катастрофы в ОРДЛО.

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