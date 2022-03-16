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ВСУ с начала суток уничтожили три самолета и один вертолет российских оккупантов

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ВСУ с начала суток уничтожили три самолета и один вертолет российских оккупантов

Командование Воздушных Сил ВСУ

Данные по поводу потерь противника уточняются.

Российские оккупанты пытаются наступать на территорию Украины, однако противник получает жесткое сопротивление со стороны подразделений сил обороны государства.

Об этом 16 марта говорится в сводках Генштаба ВСУ от 16 марта.

"Оккупанты терпят существенные потери в живой силе и технике. С начала суток подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 на Черниговщине", — говорится в сообщении.

Данные по поводу потерь противника уточняются.

Напомним, в Генштабе рассказали о приближении гуманитарной катастрофы в ОРДЛО.

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