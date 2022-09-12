ВСУ с помощью австралийских Bushmaster вышли на реку Оскил: Резников показал видео

Резников поблагодарил Австралию за ценные бронетранспортеры, которые помогают освобождать Харьковщину.
Австралийские бронетранспортеры Bushmaster помогли бойцам ВСУ проводить успешное контрнаступление на Харьковском направлении.
Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников.
"Ради защиты свободы он объехал полмира из Австралии в Украину. Сентябрь 2022 года", — написал министр. По его словам, благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскол и продолжает освобождать Харьковскую область
Резников поблагодарил своего австралийского коллегу Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и всех австралийцев за поддержку нашей страны.
Для закрытия защиты Freedom, это запущено наполовину миру, от the to the. 19,300 km приблизительно Indian Ocean.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 11, 2022
Sept2022.Отправляйтесь "Бушмастером" #UAarmy came к Оскильской природе & настаивает на liberate Kharkiv region.
thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all people
Напомним, что в июне Австралия передала Украине первую партию бронетранспортеров M113.
Читайте также:
- Синегубов сообщил, сколько населенных пунктов освободили ВСУ в Харьковской области
- ВСУ забросали позиции оккупантов "агитационными снарядами", как правильно сдаваться в плен: видео
- После провала на фронте у Путина пожаловались и потребовали переговоров с Украиной