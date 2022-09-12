ВСУ с помощью австралийских Bushmaster вышли на реку Оскил: Резников показал видео

Резников поблагодарил Австралию за ценные бронетранспортеры, которые помогают освобождать Харьковщину.

Австралийские бронетранспортеры Bushmaster помогли бойцам ВСУ проводить успешное контрнаступление на Харьковском направлении.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников.

"Ради защиты свободы он объехал полмира из Австралии в Украину. Сентябрь 2022 года", — написал министр. По его словам, благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскол и продолжает освобождать Харьковскую область

Резников поблагодарил своего австралийского коллегу Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и всех австралийцев за поддержку нашей страны.