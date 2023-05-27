ВСУ с воздуха уничтожили новейший танк РФ Т-90М "Прорыв" стоимостью $4,5 млн – эффектное видео

Военнослужащие ВСУ батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы ударом с воздуха уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" на Донецком направлении.

Видео опубликовали в Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины.

Модернизированный Т-90М был уничтожен на участке Соледар – Северск.

Отмечается, что "Прорыв" является основным боевым танком российской армии. Первые такие танки поступили в ВС РФ в 2020 году. Всего было выпущено менее 100 единиц такой техники. Танк оснащен системой управления огнем "Калина". Его цена составляет примерно $4,5 млн.

ВСУ показали эффектное уничтожение новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" стоимостью $4,5 млн

Напомним, ВСУ уничтожили в Бахмуте российский "Град" с помощью беспилотников (видео).

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