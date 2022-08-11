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ВСУ сбили две российские ракеты, которые оккупанты выпустили из акватории Черного моря

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ВСУ сбили две российские ракеты, которые оккупанты выпустили из акватории Черного моря

Фото: ВМС ВС Украины

Украинские защитники 11 августа сбили две вражеские крылатые ракеты.

Ракеты "Калиб" оккупанты выпустили из акватории Черного моря, их сбили ВСУ в Харьковской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"11 августа, в Харьковской области, около 13.30, зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря", — говорится в сообщении.

В то время в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Напомним, военные рассказали, сколько вражеских кораблей в Черном море могут нести ракеты типа "Калибр".

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