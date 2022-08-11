ВСУ сбили две российские ракеты, которые оккупанты выпустили из акватории Черного моря

Украинские защитники 11 августа сбили две вражеские крылатые ракеты.
Ракеты "Калиб" оккупанты выпустили из акватории Черного моря, их сбили ВСУ в Харьковской области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"11 августа, в Харьковской области, около 13.30, зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря", — говорится в сообщении.
В то время в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
Напомним, военные рассказали, сколько вражеских кораблей в Черном море могут нести ракеты типа "Калибр".
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