Украинские воины сбили четвертый самолет россиян за последнюю неделю.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины сбили еще один российский самолет Су-25.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

"Есть сбитие еще одного самолета оккупантов Су-25 на Таврическом направлении", — написал Назаров в своем Telegram.

Следует добавить, что этот штурмовик стал не первым самолетом, который Россия потеряла за последнюю неделю. За последние дни украинские воины приземлили еще три российских "птички".

Так, командующий группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что в Донецкой области воины "Таврии" за неделю уничтожили три вражеских штурмовика Су-25.

Кроме того, накануне Украина нанесла мощный удар по временно оккупированным Луганску и Бердянску. По словам россиян, эта атака стала одной из самых мощных за весь период полномасштабной войны.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов разных модификаций;

специальная техника, находившаяся на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

состав боеприпасов;

повреждены взлетные полосы аэродромов.

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