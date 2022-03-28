ВСУ сбили еще одну крылатую ракету оккупантов в Николаевской области

ВСУ сбили еще одну крылатую ракету оккупантов в Николаевской области

Подразделение противовоздушной обороны сбило очередную российскую крылатую ракету.

Подразделение противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины сбило очередную российскую крылатую ракету на Николаевщине, выпущенную по мирным украинцам.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Минус одна крылатая ракета противника. Наши воины зенитных ракетных подразделений, как всегда, на высоте", – говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ сбили крылатую ракету оккупантов в Одесской области.

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